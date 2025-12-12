La vecchia macelleria rinasce | apre Ogigia la bottega di sartoria circolare in via Prè
In via Prè, riapre i battenti una vecchia macelleria, trasformata dall’ingegnere Raffaella Rovida in Ogigia, una bottega di sartoria circolare. Un progetto che mira a rivitalizzare un’area del centro storico, promuovendo sostenibilità e riuso attraverso un concept innovativo di negozio di moda circolare. L’apertura è prevista per domani.
Negli spazi della vecchia macelleria di famiglia, l’ingegnere genovese Raffaella Rovida dà vita a un nuovo progetto che aprirà domani in via Prè, contribuendo alla ripopolazione commerciale di una delle zone più degradate del centro storico. Al civico 8r nasce infatti "Ogigia", una bottega di. Genovatoday.itDurante le feste Antica Macelleria Falorni rimane aperta! Ti aspettiamo! During the holiday season, Antica Macelleria Falorni remains open! We are waiting for you! - facebook.com facebook
E SE UN ASTEROIDE COLPISSE ROMA?
Video E SE UN ASTEROIDE COLPISSE ROMA?