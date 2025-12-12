La Turchia pressa le Forze Democratiche Siriane dopo l’accordo del 10 marzo | teme una collaborazione curdo-israeliana

Dopo l’accordo del 10 marzo tra le Forze Democratiche Siriane e Damasco, la Turchia intensifica la pressione sui combattenti curdi, temendo una possibile collaborazione tra curdi e Israele. Ankara aumenta il pressing in modo sempre più deciso, cercando di consolidare la propria posizione nella regione mentre il quadro geopolitico si evolve rapidamente.

Ankara preme sui combattenti curdi siriani. E lo fa in modo sempre più vigoroso quanto più ci si allontana dal 10 marzo scorso, giorno in cui il protetto del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ovvero l’ex leader delle milizie jihadiste Ahmad al Shaara – insediatosi a Damasco l’8 dicembre 2024 dopo aver messo in fuga il clan Assad – aveva firmato un accordo con Mazloum Abdi. Il comandante delle Forze Democratiche Siriane (SDF) si era recato a Damasco con le migliori intenzioni per acconsentire alla richiesta di far confluire l’alleanza militare di milizie curde e arabe del nord e sud-est siriano da lui guidate nell’esercito siriano. Ilfattoquotidiano.it

Il Pkk annuncia il ritiro di tutte le sue forze dalla Turchia verso l'Iraq

