La torcia olimpica illumina Prato | città in festa per il passaggio dei tedofori

Prato, 12 dicembre 2025 – "Portare vent'anni fa la torcia olimpica tra le strade di Prato fu una grande emozione. Stavolta non ho purtroppo potuto partecipare, ma sono felice che la fiamma sia passata di nuovo dalla mia città". Jury Chechi, tedoforo d'eccezione vent'anni fa l'ultima volta che torcia olimpica passò da Prato (in vista di Torino 2006) stavolta ha seguito l'evento da lontano. Ma centinaia e centinaia di pratesi, bambini ed adulti, hanno salutato il passaggio del fuoco olimpico a partire dalle 9 di stamani da viale Montegrappa.