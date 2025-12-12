la tempesta byron peggiora la crisi invisibile degli sfollati a gaza

Dopo il cessate il fuoco a Gaza, la crisi umanitaria degli sfollati si aggrava a causa della tempesta Byron. Centinaia di migliaia di palestinesi affrontano condizioni precarie, con le difficoltà che aumentano e rischiano di passare inosservate, evidenziando la gravità della situazione nel contesto del conflitto.

Dopo il cessate il fuoco a Gaza, centinaia di migliaia di palestinesi stanno vivendo un’emergenza umanitaria che rischia di rimanere invisibile. Attualmente, nella Striscia ci sono circa 1,5 milioni di sfollati che vivono in tende instabili, in condizioni che si sono aggravate negli ultimi giorni a causa della tempesta Byron. Le piogge torrenziali e le raffiche di vento hanno allagato gran parte degli accampamenti, colpendo in particolare la zona costiera di al-Mawasi. Secondo Al Jazeera, l’allerta riguarda 761 siti di sfollati che ospitano circa 850 mila persone. Khan Younis (Ansa). Gaza nella morsa delle piogge, del freddo e dei danni strutturali agli edifici. 🔗 Leggi su Lettera43.it