La talpa di Ballando con le Stelle torna a colpire | tensioni nel backstage Rai
Nuove tensioni emergono nel backstage di Ballando con le Stelle, con la presenza di una
Ad aggirarsi nei corridoi dell’Auditorium Rai del Foro Italico, ogni settimana, pare esserci un misterioso infiltrato. Non è Rossella Erra, che continua a documentare gli avvicinamenti sospetti tra vip e maestri di ballo, ma qualcuno che sul settimanale Gente firma con lo pseudonimo “Roberto Ballet”. Da settimane questa figura racconta voci, retroscena e indiscrezioni che puntualmente fanno discutere. Due settimane fa aveva parlato di un acceso confronto nei camerini tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, rivelazione poi confermata da Milly Carlucci come “un equivoco chiaribile”. Le nuove accuse: un presunto complotto contro Francesca Fialdini. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
