La svolta per Cascina Castelletto Ecco il bando per farla rinascere

Dopo lo sgombero del tribunale, il Comune lancia il bando per trovare il nuovo affittuario di Cascina Castelletto, un agricoltore, che dovrà versare 15mila 500 euro di pigione l’anno, contratto fino al 2027. Rinnovabile di altri 24 mesi, domande entro il 13 gennaio. "Così non lasciamo i campi incolti – spiega il vicesindaco Saimon Gaiotto -. Rimettiamo in moto l’azienda e nel frattempo mettiamo a punto il progetto sociale ". Proprio a questo scopo il bene fu donato da un benefattore al Comune più di 50 anni fa. "E noi intendiamo rispettare quella vocazione – aggiunge Gaiotto – ma per il restyling serviranno almeno 5 milioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La svolta per Cascina Castelletto. Ecco il bando per farla rinascere

