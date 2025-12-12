La super influenza travolge il Regno Unito casi in aumento e ospedali in tilt | cosa sappiamo del virus K
Gli esperti ormai la chiamano "super influenza" e l'impatto in alcune zone del mondo sembra giustificare questo soprannome. Il Regno Unito è alle prese con un'impennata di casi, in anticipo rispetto al Natale, come nel peggiore scenario delineato Servizio sanitario nazionale inglese (Nhs). Il. 🔗 Leggi su Today.it
“Due picchi di febbre”. Super influenza in Italia, allerta di Bassetti: “Cosa dovete fare” - facebook.com Vai su Facebook
Super #influenza, il sottoclade K dilaga: allarme #Oms sul nuovo ceppo H3N2 Vai su X
Super influenza, boom di casi in Inghilterra. L’identikit del nuovo virus: sintomi, cura e come proteggersi - non a caso quest'anno definita super per la sua aggressività - Segnala notizie.tiscali.it
Il virus dell’influenza travolge il Regno Unito: ricoveri triplicati. Scuole chiuse e provvedimenti da lockdown - A Londra la situazione più critica con tasso di positività al 17,1% ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
'Superflu' sweeping Britain as NHS warns of 'worst winter EVER'