La Subscription Economy | perché oggi preferiamo l’abbonamento al possesso

Negli ultimi anni, la “Subscription Economy” ha rivoluzionato il modo di consumare, privilegiando l’abbonamento rispetto al possesso. Questo cambiamento culturale riflette nuove preferenze e esigenze dei consumatori, che cercano flessibilità e accesso continuo a servizi e prodotti senza l’obbligo di acquisto definitivo.

Screenshot Negli ultimi anni si è affermato un cambiamento culturale profondo nel modo in cui le persone accedono a beni e servizi. La diffusione di piattaforme come Netflix e Spotify ha abituato a un modello in cui l’utente non possiede più film, album o serie TV, ma vi accede attraverso un catalogo sempre aggiornato, pagando una quota periodica. Il valore non risiede più nell’oggetto fisico, bensì nella possibilità di fruirne in modo semplice, continuo e personalizzato. Questa trasformazione, nata nel mondo dei contenuti digitali, si è progressivamente estesa ad altri ambiti della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - La “Subscription Economy”: perché oggi preferiamo l’abbonamento al possesso

We are broke but we are happy #funny #bookwormlife #booksbooksbooks #specialeditionbooks #dreamerwhale #fourthwing #bridealihazelwood #bookishbox #bookboxsubscription - facebook.com Vai su Facebook

La “Subscription Economy”: perché oggi preferiamo l’abbonamento al possesso - Screenshot Negli ultimi anni si è affermato un cambiamento culturale profondo nel modo in cui le persone accedono a beni e servizi. Secondo urbanpost.it