la strage silente delle miocarditi da vaccini

Negli ultimi anni sono emersi segnali di miocardite associate ai vaccini anti-Covid, in particolare tra i soggetti giovani. Questi casi, spesso asintomatici o sottilmente sintomatici, richiedono esami specifici per essere individuati. L'articolo analizza le evidenze scientifiche e le implicazioni di questa possibile relazione tra vaccino e microlesioni cardiache.

È provato che il farmaco usato per il Covid, specie nei soggetti giovani, possa causare microlesioni rilevabili solo con esami mirati. Spesso la sintomatologia è nulla: arriva solo un’aritmia improvvisa e fatale. Eppure la «scienza» dà dei cialtroni alle tante vittime. Il malore improvviso ha un nome. La miopericardite associata ai vaccini a mRna contro Sars-CoV-2, è un fenomeno epidemiologicamente ben documentato, in particolare nei maschi tra 12 e 29 anni. Studi pubblicati su The Lancet, Nature, Jama hanno confermato infatti un aumento dell’incidenza rispetto ai tassi di background pre-Covid, soprattutto nella settimana successiva alla seconda dose. Laverita.info

Il mistero dei 76 bovini morti insieme: dietro la strage il fumo tossico degli oleandri Il caso, unico al mondo, riportato - facebook.com facebook