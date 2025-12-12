La strada per la pace passa per Roma Abu Mazen | Serve uno Stato palestinese Meloni | Italia centrale

Il dibattito sulla pace in Medio Oriente si intensifica con le dichiarazioni di Abu Mazen, che sottolinea l'importanza della creazione di uno Stato palestinese. Durante l'evento Atreju, il presidente dell'Autorità palestinese ha ribadito la necessità di una soluzione di due stati, mentre le parole di Meloni richiamano l'Italia al ruolo di centro di stabilità nella regione.

“L’unica via per garantire la stabilità di tutta la regione mediorientale è la creazione di uno stato palestinese”, dice senza mezzi termini il presidente dell’Autoritò palestinese, Abu Mazen, ospite ad Atreju. La strada è segnata, ma il percorso è lungo e passa anche per Roma. Momenti di pace, quelli vissuti nella Capitale, frammenti di dialogo destinati a ricomporre il puzzle di rapporti difficile squassato dagli ultimi anni di guerra in Medio Oriente tra israeliani e palestinesi. Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, detto Abu Mazen, che a Palazzo Chigi è stato accolto dalla premier Meloni, in quella sede ha trovato anche altri ospiti: ha stretto la mano a Rom Braslavski, il 21enne israeliano rimasto per 738 giorni ostaggio di Hamas, accompagnato nella sede del governo dalla senatrice di FdI Ester Mieli e da Riccardo Pacifici, ex capo della comunità ebraica romana e oggi vicepresidente del European Jewish association, che erano con lui anche domenica scorsa, quando è intervenuto sul palco di Atreju. Secoloditalia.it

