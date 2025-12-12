La storia vera del quaderno dei morti

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il «quaderno dei morti» rappresenta una testimonianza di ricordo e devozione, intrecciando tradizioni culturali e affetti personali. Alcune famiglie conservano con cura santini di parenti scomparsi, mentre altre riempiono le mensole di quadretti e ricordi. Questa pratica rivela come il passato continui a vivere nelle abitudini quotidiane di chi conserva il ricordo dei propri cari.

Alcune famiglie conservano i «santini» di parenti e amici defunti, altri riempiono le mensole di quadretti. La famiglia Ferrari di Città Alta, invece, possiede un quaderno che raccoglie i ritagli delle necrologie. Ecodibergamo.it

