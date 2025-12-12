La standing ovation di Atreju per Abu Mazen La premier Meloni | La sua presenza qui fa giustizia di tante falsità sul governo

Durante Atreju, il presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha ricevuto una standing ovation per l’intervento di Mahmud Abbas, noto come Abu Mazen, presidente dell’Autorità nazionale palestinese. La premier ha sottolineato come la sua presenza contribuisca a chiarire molte interpretazioni distorte sul governo italiano.

Ad Atreju il presidente del Consiglio e presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha introdotto l'ospite internazionale di questa edizione della festa del partito: Mahmud Abbas, conosciuto in occidente con il nome di Abu Mazen, leader dell'Autorità nazionale palestinese. La sala ha accolto i due leader con un lungo applauso. In sala anche Gianfranco Fini e e il presidente del Senato Ignazio La Russa.

