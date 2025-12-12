la solita storia di comprati e venduti

L'operazione di vendita di Repubblica e La Stampa non si limita a una semplice transazione commerciale. Al centro della vicenda c’è il rapporto profondo e storico tra i due quotidiani e la sinistra, rendendo questa vicenda un caso particolare nel panorama editoriale italiano.

La vendita di Repubblica e della Stampa non è una normale storia come tante di comprati e venduti dell'editoria, in ballo c'è il rapporto organico dei due giornali con la sinistra. Nonostante la crisi (di modello di business, la domanda di giornalismo è più alta che mai) i quotidiani sono ancora importanti, fanno l'agenda e, in uno scenario di crescente disinformazione, sono ancora fondamentali per la verità dei fatti, la circolazione delle idee e per dare sostanza a quella cosa che si chiama democrazia. Fanno guadagnare agli editori credibilità e autorevolezza, per queste ragioni il risiko che riguarda il gruppo Gedi è al centro della scena politica.