La sinistra caccia Gesù dal Natale

In un'epoca di attenzione alle diversità e alle sensibilità religiose, alcune iniziative mirano a evitare simboli cristiani nelle celebrazioni natalizie. Recentemente, una scuola di Reggio Emilia ha modificato la versione italiana di «Jingle Bells», sostituendo riferimenti a Cristo con espressioni generiche di pace, suscitando dibattiti sulla tutela delle tradizioni e la neutralità culturale durante il periodo natalizio.

Per non urtare la sensibilità di chi professa altre fedi, una primaria di Reggio Emilia ha rivisto la versione italiana di «Jingle Bells» sostituendo Cristo con vaghe allusioni alla pace. L’«assessora» islamica aveva invitato gli istituti a «decolonizzare lo sguardo». Includere escludendo, il club degli intelligenti per decreto è sempre un giro avanti anche sul Natale. Dopo avere trasformato i pastori in migranti, i re Magi in attivisti pro Pal, la Madonna in una peripatetica, San Giuseppe in una drag queen e la stella cometa in un razzo su Gaza, non restava che cancellare Gesù Bambino. In attesa di farlo dal presepe, a Reggio Emilia lo hanno espulso dal canto più amato dai bimbi, Jingle Bells. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La sinistra caccia Gesù dal Natale

