La seconda edizione del Premio di Studio “Supporting Women’s Creativity”, frutto della collaborazione tra Carolina Herrera e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, mette in evidenza come il talento femminile venga non solo celebrato, ma anche coltivato e proiettato nel futuro, creando un’occasione di riflessione e crescita culturale.

Q uando una maison internazionale e un’accademia d’arte decidono di investire seriamente sulla creatività femminile, non nasce un semplice premio, ma un’ “esplosione” di cultura e di riflessioni. La seconda edizione del Premio di Studio “Supporting Women’s Creativity”, nato dalla collaborazione tra Carolina Herrera e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, mostra che il talento non viene soltanto celebrato: viene selezionato, “allenato” e proiettato verso il futuro. Nel giardino di Carolina Herrera. La sfilata Autunno-Inverno 20252026 a New York X Supporting Women’s Creativity. La seconda edizione del Premio di Studio “Supporting Women’s Creativity” è rivolta in modo specifico alle studentesse del secondo e del terzo anno dei corsi Triennali NABA, delle sedi di Milano e Roma. Iodonna.it

