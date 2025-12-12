La scrivania di Tolkien venduta all’asta per quasi 400.000€ Non solo un pezzo d’arredo ma il pulpito silente del Signore degli Anelli

Una scrivania appartenuta a J.R.R. Tolkien è stata venduta all'asta da Christie’s a Londra per quasi 400.000 euro. Oltre a essere un elemento d’arredo, rappresenta un frammento significativo della storia e del mondo del celebre autore de Il Signore degli Anelli. Un oggetto che unisce valore artistico, storico e affettivo, testimonianza della vita dello scrittore.

La scrivania di Tolkien venduta allasta da Christie’s a Londra per quasi 400.000 euro. Ma il suo valore, storico e “testimoniale”, non ha prezzo. Perché c’è un confine sottile, quasi impalpabile, che separa il nostro mondo di mattoni e frenesia dalla luminosa, profonda meraviglia della Terra di Mezzo. Un confine creato dalla sola forza dell’ immaginazione e dall’inchiostro versato da un Professore d’Oxford, J.R.R. Tolkien. Dai verdi e pacifici sentieri della Contea, alle oscure vette del Monte Fato, ha tessuto un arazzo di miti e linguaggi che ha ridefinito la letteratura fantastica, donando al mondo non solo una storia, ma un universo in cui credere. Secoloditalia.it

