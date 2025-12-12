La Savino Del Bene chiude prima la Pool A del mondiale per club

La Savino Del Bene Volley conclude in anticipo la prima fase della Pool A del mondiale per club con una vittoria netta contro Club Alianza Lima. La squadra italiana si impone in tre set, confermando il suo ottimo stato di forma e consolidando la posizione nel torneo.

Savino Del Bene Volley – Club Alianza Lima 3-0 (25-21, 25-15, 25-23) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis 2, Skinner n.e., Castillo (L2) n.e., Ruddins 11, Franklin 15, Ribechi (L2), Bosetti 6, Ognjenovic n.e., Mancini n.e., Graziani 5, Nwakalor n.e., Antropova 14, Weitzel 8. All.: Gaspari. CLUB ALIANZA LIMA: Rodriguez 13, De La Peña 5, Feliz Sena 1, Guerrero n.e., Ostos 2, Orle 9, Yllescas 3, Marin 2, Yabar n.e., Sanchez Sopla 5, Quine n.e. (L2), Sanchez Macedo (L1), Hart 3, Gonzalez. All.: Morando. ARBITRI: Hector Ortiz (PUR) – Dobromir Dobrev (BUL) SAN PAOLO DEL BRASILE – La Savino Del Bene Volley chiude al primo posto la Pool A del Mondiale per Club e lo fa con un percorso perfetto: tre vittorie in tre partite, tutte per 3-0, con l’ultima imposizione ottenuta contro le vice campionesse sudamericane del Club Alianza Lima. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Savino Del Bene Volley Scandicci (@SDBVolley) on X Vai su X

La Savino Del Bene Scandicci firma un altro successo pesantissimo nel Mondiale per Club. Altra vittoria anche per l'Imoco Conegliano - facebook.com Vai su Facebook

Savino Del Bene Volley in semifinale al mondiale per Club - La Savino Del Bene Volley chiude al primo posto la Pool A del Mondiale per Club e lo fa con un percorso perfetto: tre vittorie in tre partite, tutte per 3- Secondo nove.firenze.it

Mondiale per Club, la Savino del Bene vince 3-0 col Club Alianza Lima e centra la semifinale - A livello di squadra la Savino Del Bene Volley ha chiuso con il 49% in attacco contro il 33% di Lima, con 7 muri vincenti a 4 e 4 ace contro 3, mentre in ricezione la squadra toscana ha fatto ... Da 055firenze.it

Che fortuna

Video Che fortuna Video Che fortuna