La sanità del futuro PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 13 dicembre 2025

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 dicembre 2025 torna PIAZZA LIBERTÀ, un evento dedicato alle innovazioni nella sanità del futuro. Al centro della scena, l'intelligenza artificiale e le sue potenzialità nel trasformare i servizi sanitari, migliorando diagnosi, trattamenti e gestione delle risorse. Un'occasione per esplorare le nuove frontiere della medicina e dell'assistenza sanitaria moderna.

