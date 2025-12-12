La sanità del futuro PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 13 dicembre 2025

Il 13 dicembre 2025 torna PIAZZA LIBERTÀ, un evento dedicato alle innovazioni nella sanità del futuro. Al centro della scena, l'intelligenza artificiale e le sue potenzialità nel trasformare i servizi sanitari, migliorando diagnosi, trattamenti e gestione delle risorse. Un'occasione per esplorare le nuove frontiere della medicina e dell'assistenza sanitaria moderna.

L'intelligenza artificiale e la "sanità" del futuro. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 13 dicembre 2025. Imolaoggi.it Quale futuro per la sanità bergamasca? Nell’intervista del presidente Guido Marinoni a Bergamo TV sono stati affrontati temi cruciali per il nostro territorio: dall’attrattività della professione per i giovani medici alle sfide quotidiane di liste d’attesa, pronto socco - facebook.com facebook © Imolaoggi.it - La “sanità” del futuro. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 13 dicembre 2025