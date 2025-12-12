La sala convegni del Formedil-Bari intitolata al cavaliere del lavoro Michele Matarrese
Il 16 dicembre 2025, il Formedil-Bari intitolerà la propria sala convegni al Cavaliere del Lavoro Ing. Michele Matarrese, con una giornata dedicata alla sua memoria. L’evento si terrà alle ore 10:00 presso la sede in via Renato Scionti, 2, e rappresenta un'occasione per celebrare il suo contributo e la sua figura di rilievo.
Martedì 16 dicembre 2025, alle ore 10:00, il Formedil-Bari organizza nella propria sede in via Renato Scionti, 2, la Giornata Celebrativa dedicata al Cavaliere del Lavoro Ing. Michele Matarrese. Una cerimonia ufficiale per intitolare la Sala Convegni dell’Ente di formazione al Cavaliere, figura. Baritoday.it
