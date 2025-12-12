La Russa canta con il Karaoke Reporter | Sono super rock la canzone che non ti aspetti

Durante la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, Atreju, presso Castel Sant'Angelo, Ignazio La Russa, presidente del Senato, è stato catturato dal Karaoke Reporter mentre intonava una canzone inaspettata, dichiarandosi

Ignazio La Russa, presidente del Senato, è stato intercettato dal Karaoke Reporter, al secolo Dejan Cetnikovic, adlla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, Atreju, a Castel Sant'Angelo. "Voglio essere super rock", ha detto la seconda carica dello Stato. Ecco quale canzone ha scelto. . Iltempo.it

