La ruota di Pier Silvio | chiede facce nuove a Tajani Ecco il casting

Pier Silvio Berlusconi propone un nuovo volto per rafforzare la sua strategia, suggerendo Gerry Scotti al posto di Tony Tajani. Il suo modello è chiaro e diretto, puntando su facce note e di fiducia per rinnovare e consolidare la presenza televisiva e politica. Ecco il casting e le motivazioni dietro questa scelta.

Il modello di Pier Silvio Berlusconi è semplice, metterebbe Gerry Scotti al posto di Tony Tajani. Quando Tony è in India,. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La “ruota” di Pier Silvio: chiede facce nuove a Tajani. Ecco il casting

Pier Silvio Berlusconi a sorpresa nello studio de La Ruota della Fortuna

Video Pier Silvio Berlusconi a sorpresa nello studio de La Ruota della Fortuna Video Pier Silvio Berlusconi a sorpresa nello studio de La Ruota della Fortuna

Cerca Video Caricamento del Video...

Pier Silvio Berlusconi racconta il futuro dei palinsesti Mediaset: «Sarebbe sbagliato riportare Striscia al posto de La Ruota della Fortuna. Non esiste al mondo un programma che fa tutti questi contatti in una settimana. La Ruota è diventata un caso, una fortunat - facebook.com Vai su Facebook

"L'Isola dei famosi rinviata, torna il GF Vip, La Ruota della fortuna in onda anche durante Sanremo", parla Pier Silvio Berlusconi ️ di Massimo Galanto Vai su X

La “ruota” di Pier Silvio: chiede facce nuove a Tajani. Ecco il casting - Un giorno arriva lo scossone di Marina, un altro quello di Pier Silvio. Riporta ilfoglio.it

Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: «Bonolis torna in prima serata a gennaio. La Ruota della Fortuna anche nella settimana di Sanremo, per Ilary Blasi nuovi progetti» - «Per il terzo anno consecutivo Mediaset è davanti al Servizio Pubblico: 37,5 di share contro il 35,8 della Rai. Si legge su ilmattino.it