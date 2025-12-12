La Ruota della Fortuna Gerry Scotti su Samira | Era preoccupata Poi dà l’annuncio

Nella puntata natalizia de La Ruota della Fortuna, andata in onda il 12 dicembre, Gerry Scotti ha commentato le emozioni di Samira, rivelando una sua preoccupazione. Tra sorprese e momenti di tensione, lo show si conferma appuntamento imperdibile per gli appassionati di giochi televisivi e intrattenimento festivo.

Puntata ormai super natalizia e rivelatoria de La Ruota della Fortuna, andata in onda il 12 dicembre. Gerry Scotti ha confermato che il popolare game show non si ferma neppure durante le feste comandate, durante un simpatico scambio con Samira Lui. Ormai la strategia di Mediaset è chiara: si punta su La Ruota, in uno dei momenti in cui più gli italiani si riuniscono di fronte alla televisione, celebrando le festività a tavola. Com'è andata la puntata de La Ruota della Fortuna del 12 dicembre. La puntata è iniziata come sempre con l'intro della band e l'ingresso in studio di Gerry Scotti: i riscaldamenti non servono, secondo il conduttore. Canale 5 non rinuncia a La Ruota della Fortuna nemmeno lunedì 22 dicembre. Per questo motivo Mediaset sposta la finale di Supercoppa Italiana su Italia 1, in onda alle 20:00: una scelta pensata per massimizzare gli ascolti sia su Canale 5 che su Italia 1.

