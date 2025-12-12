La Roma domina il Celtic e ritrova i gol di Ferguson | ottavi vicini | Il Bologna vince in rimonta

La Roma si impone sul Celtic con una prestazione convincente, tornando a segnare con Ferguson e avvicinandosi agli ottavi di finale. Nel frattempo, il Bologna conquista una vittoria in rimonta grazie a una rimonta firmata dal suo attaccante, regalando entusiasmo ai tifosi in vista delle prossime sfide.

La formazione di Gasperini passa in vantaggio grazie ad un'autorete poi si scatena il suo centravanti. La squadra di Glasgow fallisce un rigore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La Roma domina il Celtic e ritrova i gol di Ferguson: ottavi vicini | Il Bologna vince in rimonta

Rangers-Roma 0-2: gol e highlights | Europa League

Video Rangers-Roma 0-2: gol e highlights | Europa League Video Rangers-Roma 0-2: gol e highlights | Europa League

Cerca Video Caricamento del Video...

Grande entusiasmo in casa rossoblù dopo il successo di domenica alla Domus! Il Cagliari domina la Roma e conquista tre punti pesantissimi che rendono la classifica finalmente più serena. I rossoblù salgono a 14 punti, affiancando Parma e Genoa, e sopr - facebook.com Vai su Facebook

Il Cagliari domina alla Domus, Roma battuta 1-0. Giallorossi in 10 per espulsione Celik, decide Gaetano #ANSA Vai su X

La Roma domina in casa del Celtic e vince per 3-0: doppietta di Ferguson, -1 dall’ottavo posto - La Roma ritrova il sorriso a Glasgow dominando in casa del Celtic in Europa League: il 3- Secondo fanpage.it

La Roma torna alla vittoria e ipoteca i playoff (almeno): doppio Ferguson, lezione di calcio al Celtic - Dopo due sconfitte consecutive la Roma ritrova il sorriso e lo fa in Europa League, andando a battere e a dominare in casa del Celtic e mettendo un'ipoteca. Da tuttomercatoweb.com