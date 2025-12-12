La rivoluzione silenziosa di Pier Silvio Berlusconi | rinnovare Forza Italia è segno di sobrietà e rispetto oltre che omaggio al lascito del padre

Ilgiornaleditalia.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pier Silvio Berlusconi avvia una trasformazione di Forza Italia, sottolineando l’importanza di rinnovamento e sobrietà. Durante una conferenza stampa a Cologno Monzese, ha evidenziato come questo processo rappresenti un omaggio al lascito del padre e un segnale di responsabilità politica, invitando a portare nel partito nuove figure e idee.

Durante la conferenza stampa presso gli studi di Cologno Monzese, l'invito di Pier Silvio è arrivato come un messaggio inequivocabile di responsabilità politica: "Servono volti e idee nuove al partito di mio padre". E sebbene abbia scansato, momentaneamente, l'ipotesi di una candidatura, l'idea ha r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la rivoluzione silenziosa di pier silvio berlusconi rinnovare forza italia 232 segno di sobriet224 e rispetto oltre che omaggio al lascito del padre

© Ilgiornaleditalia.it - La rivoluzione silenziosa di Pier Silvio Berlusconi: rinnovare Forza Italia è segno di sobrietà e rispetto, oltre che omaggio al lascito del padre