La ricetta di Andrea Segrè Casa Artusi | La Romagna non può perdere questo treno

Ilrestodelcarlino.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la proclamazione della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco, Casa Artusi celebra l’evento con entusiasmo e riflessioni. Andrea Segrè condivide una ricetta simbolo della tradizione romagnola, sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare questo patrimonio culturale e gastronomico per le generazioni future.

Il giorno dopo la proclamazione della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco, tra le mura di Casa Artusi si respira ancora aria di festa, ma anche di impegno per il futuro. Andrea Segrè, presidente della Fondazione Casa Artusi, quando avete capito che il verdetto Unesco era favorevole? "Nulla è scontato all’Unesco: ogni decisione richiede un dossier solido e un impegno reale sul campo. Si è arrivati a questo risultato dopo oltre cinque anni di lavoro. Certamente è stato meritato". In che senso? "La cucina italiana è un patrimonio straordinario di pratiche, saperi e biodiversità che unisce i territori e le comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

