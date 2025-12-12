la repubblica in sciopero contro la vendita di gedi

I giornalisti di Repubblica hanno deciso di fermarsi in segno di protesta contro la vendita del gruppo editoriale Gedi, di proprietà di Exor. Lo sciopero, durato da venerdì fino alle prime ore di sabato, si inserisce nel clima di tensione che coinvolge anche altri quotidiani come La Stampa, evidenziando le preoccupazioni del settore editoriale per il futuro dell'informazione.

All’indomani dello sciopero de La Stampa, anche i giornalisti e le giornaliste di Repubblica hanno deciso di fermarsi per un’intera giornata, da venerdì fino alle 7 di sabato, per protestare contro quella che definisco una «svendita» del gruppo editoriale Gedi, di proprietà di Exor. Il sito quindi non verrà aggiornato fino a domani e sabato non uscirà il cartaceo. La decisione è stata presa dopo che mercoledì, per la prima volta dopo mesi di indiscrezioni e smentite, le redazioni hanno avuto conferma diretta da parte di Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann – sulle trattative esclusive con il gruppo greco Antenna per la vendita delle attività di Gedi. 🔗 Leggi su Lettera43.it