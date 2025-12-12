La Repubblica dei Colonnelli

L'articolo esplora le tensioni e le dinamiche di potere nella Repubblica, focalizzandosi sulle recenti indiscrezioni riguardo alla vendita a un imprenditore greco con affiliazioni politiche e economiche controverse, e sul contesto di influenze esterne e interessi strategici che plasmano il destino del Paese.

Ieri mattina, ancora in dormiveglia, dopo aver letto le indiscrezioni secondo le quali la Repubblica sarebbe ormai già stata venduta all'armatore greco Theodore Kyriakou, un Berlusconi dei Balcani, ultra conservatore, vicino a Donald Trump e socio di Mohammad bin Salman, principe saudita più attento al mantenimento del potere di quanto lo sia ai diritti umani nel Paese (l'islamizzazione che piace a sinistra, quella con le valigette di dollari) - abbiamo fatto un sogno. Chi non dispera, Kalispera. E abbiamo sognato una vera Nèmesi, per dirla in greco la Repubblica di domani: un giornale nuovo, diverso, moderno, dove Massimo Giannini finalmente potrà lanciare una coraggiosa battaglia giornalistica contro Stellantis e le avventurose iniziative industriali e finanziarie di quell'Elkann che ora sta svendendo lui e i suoi colleghi; che è la fine dei servi quando non servono più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Repubblica dei Colonnelli

I colonnelli della Repubblica, di JACOPO LORENZINI

