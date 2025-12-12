La Regione spende 430mila euro per pubblicizzare i risultati nella sanità D'Amato | Con quei soldi 5mila TAC

La Regione Lazio ha stanziato 430mila euro per la campagna di comunicazione sui risultati nel settore sanitario, lanciata con il progetto

Al via la campagna "Anche oggi". Il consigliere regionale Alessio D’Amato attacca: "Propaganda. Miglioramenti alla sanità del Lazio sono solo nella loro testa". Fanpage.it

