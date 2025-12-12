La Reggina ufficializza Panebianco in corso la prevendita per la gara contro il Milazzo

La Reggina annuncia l’ingaggio del difensore Antonio Panebianco, classe 2001, rafforzando il reparto difensivo della squadra. Contestualmente, è aperta la prevendita dei biglietti per la prossima sfida contro il Milazzo.

La Reggina ha raggiunto l’accordo con il difensore Antonio Panebianco (classe 2001), che va a rinforzare, così, il reparto arretrato degli amaranto. Panebianco ha indossato in carriera le maglie di Atletico Catania, San Giorgio Piana, Igea Virtus, Geraci e Trapani. In precedenza, ha giocato anche. Reggiotoday.it

Reggina, trattative in corso per Carbonaro e Petta - La Reggina attende di conoscere in quale campionato giocherà la prossima stagione, in attesa dell'ufficialità sui ripescaggi in Lega Pro.

