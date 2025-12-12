LA RAI DEL 2026 | FICTION SHOW CULTURA E SPORT IL PALINSESTO COMPLETO

Nel 2026, la Rai presenta un palinsesto ricco e diversificato, con un'ampia offerta di contenuti autoprodotti. Dalla fiction all'intrattenimento, dall'approfondimento culturale allo sport, le reti generaliste si preparano a coinvolgere il pubblico con programmi di qualità e grande varietà. Un anno di grandi novità e produzioni per soddisfare ogni interesse.

Nei primi mesi del 2026, le reti generaliste Rai proporranno un'offerta ricca di grandi contenuti autoprodotti che spazieranno dalla fiction all'intrattenimento, dall'approfondimento alla cultura, fino allo sport. Fiction L'offerta di Rai Fiction si conferma anche nel 2026 ampia, trasversale e pensata per tutti i pubblici. Numerosi i titoli inediti in arrivo, tra lunga serialità, miniserie e one-off su Rai1. Prima di Noi, saga familiare ambientata tra il Friuli e Torino, con Linda Caridi, Matteo Martari e Maurizio Lastrico;. La Preside, che segna il ritorno di Luisa Ranieri nei panni della preside di un istituto situato in una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa;.

