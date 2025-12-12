La rabbia di Crosetto | Ho denunciato quegli schifosi che hanno collegato me e Giorgia al genocidio

Durante un intervento a Atreju, Guido Crosetto esprime la sua rabbia nei confronti di chi lo ha collegato a teorie diffamatorie sul genocidio, rivelando anche un acceso scambio con Marco Travaglio. Il confronto acceso mette in luce le tensioni politiche e le divergenze tra il ministro della Difesa e il giornalista, con Crosetto che difende le proprie posizioni sulla guerra in Ucraina.

Dal palco di Atreju, il duello con Marco Travaglio, che senza mezzi termini lo accusa di aver contribuito al prolungamento della guerra in Ucraina sostenendo Kiev anche a fronte di quelle che il giornalista considera "vittorie" di Putin, il ministro della Difesa Guido Crosetto se la cava più che bene, con argomenti e puntiglio. Ma su un punto si infervora davvero: " Ho firmato la denuncia contro tutte le persone che hanno denunciato me e Giorgia Meloni per genocidio. Siccome il termine genocidio è un termine pesante e io non ho mai ucciso, non ho mai toccato nessuno in tutta la mia vita, queste persone che affiancano il mio nome e quello di Giorgia Meloni al termine genocidio, voglio che paghino tutta la vita.

