La protesta ironica di Gioventù nazionale contro Donzelli | Come la Cgil vogliamo anche noi il weekend lungo

Durante Atreju, Gioventù Nazionale ha organizzato una protesta ironica contro Giovanni Donzelli, paragonandola a uno sciopero della Cgil e chiedendo un weekend lungo. La manifestazione, partecipata anche da un deputato di FdI, ha avuto un tono scherzoso e satirico, nascondendo una critica indiretta alle recenti mobilitazioni e alle richieste dei sindacati.

Gioventù nazionale protesta ad Atreju contro Giovanni Donzelli. Un ammutinamento? Assolutamente no. Dietro la protesta scherzosa, a cui ha partecipato anche il deputato di FdI, si celava in realtà una parodia sull'ennesimo sciopero indetto da Maurizio Landini. I giovani di destra, muniti di megafono, hanno chiesto un aumento dei ticket per mangiare agli stand e per la birra, cantando "Donzelli altro che Fratelli, vogliamo di più per le felpe blu". Poi uno dei militanti ha chiarito il vero intento ironico della protesta: "Potevamo scioperare un altro giorno. E invece no, impossibile. Potevamo farlo solo di venerdì e noi da qui rivendichiamo il nostro sacrosanto diritto al weekend lungo".