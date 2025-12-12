La protesta di Nemo vincitore dell’Eurovision 2024 | Restituisco il trofeo per la mancata esclusione di Israele | VIDEO

Nell'ambito delle proteste contro la mancata esclusione di Israele dall’Eurovision Song Contest 2026, il vincitore del 2024, Nemo, ha annunciato la restituzione del trofeo, evidenziando il suo dissenso verso la decisione. La sua presa di posizione si aggiunge alle dimostrazioni di alcuni Paesi che hanno rinunciato alla partecipazione, alimentando il dibattito sull’evento musicale europeo.

Non si ferma la protesta per la mancata esclusione di Israele all’Eurovision Song Contest 2026: dopo la rinuncia da parte di cinque Paesi, Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Slovenia e Islanda, ora arriva la netta presa di posizione da parte del cantante svizzero Nemo, vincitore dell’Eurovision nel 2024, che ha annunciato la sua intenzione di restituire il trofeo conquistato per l’appunto due anni fa con il brano The Code. In un video pubblicato sui suoi canali social, il cantante ha dichiarato: “Ho vinto l’Eurovision e con esso mi è stato assegnato il trofeo. E anche se sono immensamente grato alla comunità che ruota attorno a questo concorso, oggi non sento più che questo trofeo debba stare sul mio scaffale”. Tpi.it

