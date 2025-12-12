La Promessa trame settimanali dal 13 al 19 dicembre | Jana affronta Cruz un gesto che le costerà caro

Scopri le anticipazioni della settimana de La Promessa, in onda dal 13 al 19 dicembre su Rete 4. Jana si scontrerà con Cruz in un confronto che potrebbe avere conseguenze pesanti, mentre altri colpi di scena arricchiranno la trama degli episodi. Ecco le trame settimanali per conoscere in anteprima gli sviluppi della serie.

Nuovi colpi di scena ci attendono negli episodi La Promessa in onda dal 13 al 19 dicembre su Rete 4. Al centro delle vicende ci sarà il confronto tra Jana e Cruz, una discussione accesa che costerà molto cara alla moglie di Manuel. Scopriamo insieme le trame settimanali complete. Anticipazioni La Promessa: Jana accusa Cruz. La giovane moglie di Manuel affronta Cruz e Leocadia, e accusa la marchesa di aver ordinato la morte di sua madre Dolores e di Tomas. Cruz nega ogni coinvolgimento, ma Jana minaccia di rivolgersi alla Guardia Civile. Questa eventualità finisce per mandare nel panico Petra, che quando scopre le intenzioni della ex governante teme di essere coinvolta. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Promessa, trame settimanali dal 13 al 19 dicembre: Jana affronta Cruz, un gesto che le costerà caro

Anticipazioni La promessa dal 30 novembre al 6 dicembre 2025: Trame e colpi di scena - facebook.com Vai su Facebook

La Promessa, trame settimanali dal 13 al 19 dicembre: Jana affronta Cruz, un gesto che le costerà caro - Al centro delle vicende ci sarà il confronto tra Jana e Cruz, una discussione accesa che costerà ... superguidatv.it scrive

La Promessa trame 13/12, Curro sorprende il marchese: 'Sei mio padre e Jana è mia sorella' - "Non sono qui per questo", risponderà Curro, "Ma per dirti qualcosa che avresti dovuto sapere molto tempo fa". Scrive it.blastingnews.com

La Promessa dal 13 al 19 Luglio; Il rapporto tra Manuel e Jana si sgretola.

Video La Promessa dal 13 al 19 Luglio; Il rapporto tra Manuel e Jana si sgretola. Video La Promessa dal 13 al 19 Luglio; Il rapporto tra Manuel e Jana si sgretola.