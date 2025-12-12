La procura di Milano ha aperto un' indagine sul caso San Raffaele

La procura di Milano ha avviato un'indagine conoscitiva sul caos verificatosi tra il 5 e il 7 dicembre nel padiglione di cure intensive dell'ospedale San Raffaele, senza aprire un procedimento penale né iscrivere persone nel registro degli indagati. L'inchiesta mira a chiarire le dinamiche e le cause degli eventi accaduti in quel periodo.

La procura di Milano ha aperto un'inchiesta conoscitiva - modello 45, senza titolo di reato né indagati - sul caos che si è verificato tra il 5 e il 7 dicembre scorsi nel padiglione di cure intensive dell'ospedale San Raffaele.L'indagine è stata assegnata al pm Paolo Filippini, del dipartimento.

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per turbativa d’asta per la cessione dello stadio Meazza

