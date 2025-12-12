La principessa chiamata signora della cultura partecipa all’inaugurazione della nuova Médiathèque Caroline insieme alla figlia Charlotte Casiraghi
U na giornata all’insegna della cultura e dell’eleganza nel cuore del Principato. La principessa Carolina di Monaco ha inaugurato la nuova Médiathèque Caroline, il polo culturale che da oggi porta il suo nome, accompagnata dal principe Alberto e da sua figlia, Charlotte Casiraghi. Carolina di Monaco è considerata una vera “ signora della cultura” nel Principato, spesso presente e promotrice di eventi legati alla danza, alla letteratura, al teatro e ad altre forme d’arte. Un’apparizione che ha messo in luce, ancora una volta, la straordinaria sintonia tra madre e figlia, evidente tanto negli sguardi scambiati sfogliando i libri tra gli scaffali, quanto negli outfit coordinati. Iodonna.it
