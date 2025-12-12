La principessa Amalia debutta con l’antica tiara di famiglia con oltre 100 carati di diamanti

12 dic 2025

La principessa Amalia ha fatto il suo debutto ufficiale indossando l'antica tiara di famiglia, un gioiello di oltre 100 carati di diamanti. Per la prima volta, l'erede al trono olandese ha sfoggiato uno dei pezzi più preziosi e storici della collezione reale, impreziosito da enormi pietre preziose, simbolo di tradizione e regalità.

