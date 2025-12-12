La ‘prima’ di Vanoli Vittoria importante Ora testa al Verona
Paolo Vanoli debutta sulla panchina della Fiorentina con una vittoria importante, segnando il suo primo sorriso come allenatore del club. Con la mente già rivolta alla sfida di domenica contro il Verona, Vanoli si prepara a guidare la squadra in un nuovo capitolo della stagione.
Primo sorriso da allenatore della Fiorentina per Paolo Vanoli, già proiettato alla partita di domenica contro il Verona. "E’ una vittoria che volevamo fortemente in una competizione a cui teniamo. Faccio i complimenti a chi ha giocato e a chi è entrato. Cercavo questo spirito, ma dev’essere solo l’inizio. Dobbiamo capire che ogni partita per noi dev’essere una fatica. Andiamo insieme al Viola Park, staremo in ritiro. Sarà anche bello, ci si unisce dopo una vittoria. Lo faccio anche per recuperare. Quando vieni da tante non vittorie la fatica più grossa è quella mentale. Abbiamo messo un mattoncino, la strada sarà lunga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
