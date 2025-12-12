La Pistoiese può sorridere Squalifica del campo ridotta

La Pistoiese può considerarsi soddisfatta dopo la decisione della Corte Sportiva d’Appello, che ha ridotto la squalifica del campo. Sebbene i tre punti non siano stati ufficialmente assegnati in classifica, il risultato ottenuto rappresenta un successo importante per la squadra, rafforzando il morale e la posizione in vista delle prossime sfide.

Non porterà i tre punti in classifica, ma quanto ottenuto dalla Pistoiese nelle aule della Corte Sportiva d’Appello equivale a una vera e propria vittoria. Nel pomeriggio di ieri è stato infatti pubblicato il verdetto in merito al ricorso presentato dal club arancione, la cui pratica era stata affidata all’avvocato Mattia Grassani, dopo i fatti di Pistoiese-Pro Sesto e la conseguente squalifica del terreno di gioco per due giornate. La Corte Sportiva d’appello ha accolto parzialmente il reclamo della Pistoiese: le giornate di squalifica del campo passano da due a una ma soprattutto l’Olandesina potrà giocare sul proprio terreno di gioco e non in campo neutro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Pistoiese può sorridere. Squalifica del campo ridotta

Amici dei monti Pistoiesi arriviamo al Teatro Mascagni di Popiglio (PT) con il nostro SPETTACOLO - CONCERTO per cantare , sorridere ed emozionarci insieme !? Teatro Mascagni, Popiglio (PT) ? Domenica 14 Dicembre ? 16:30 Prenotazioni: - facebook.com Vai su Facebook

La Pistoiese può sorridere. Squalifica del campo ridotta - Il ricorso porta i suoi frutti: un solo turno a porte chiuse, allo stadio Melani. Riporta msn.com