La piscina può causare bruciore e prurito nei bambini?

L'esposizione alla piscina può provocare fastidi come bruciore agli occhi e prurito alle orecchie nei bambini. In questo articolo, si esplorano le possibili cause di questi sintomi e si forniscono consigli utili per gestire e prevenire eventuali disagi legati all'uso delle piscine.

Buongiorno dottoressa, a ottobre mia figlia di 5 anni ha iniziato a fare il corso di nuoto e da quando passa più tempo in piscina lamenta spesso bruciore agli occhi e prurito alle orecchie. È colpa del cloro o potrebbe essere altro? Cosa dovrei fare per evitare questi disturbi? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “La piscina può causare bruciore e prurito nei bambini?”

? A causa di lavori di manutenzione urgenti oggi 3 Dicembre la piscina rimarrà CHIUSA. - facebook.com Vai su Facebook

"La piscina può causare bruciore e prurito nei bambini?" - Nai bambini la piscina può causare bruciore agli occhi e prurito alla pelle? Scrive gravidanzaonline.it

Bimbi con improvvisa tosse e bruciore nella piscina del resort, 16 intossicati dal cloro: “Filtro guasto” - Momenti di ansia nel pomeriggio di domenica nell’area piscina di un resort di Marina di Castagneto, in provincia di Livorno, quando tutti i bimbi presenti hanno iniziato ad accusare vari malesseri ... Secondo fanpage.it