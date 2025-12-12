La piccola Lucia morta sull’A5 a due mesi | indagato il conducente del furgone tre i punti ancora oscuri

La tragica morte della piccola Lucia, avvenuta sull’autostrada A5 a Volpiano, ha sconvolto la comunità. La neonata, quasi tre mesi, ha perso la vita in un incidente ancora avvolto da mistero, mentre proseguono le indagini e si cerca un terzo veicolo coinvolto. Sono ancora numerosi i punti oscuri sulla dinamica dell’accaduto.

La tragica morte della piccola Lucia, caccia al terzo veicolo. Avrebbe compiuto tre mesi il 12 dicembre la piccola Lucia Tonino, la neonata morta nel drammatico incidente avvenuto sabato sull’autostrada A5, nel tratto di Volpiano. Una carambola ancora tutta da definire, con passaggi chiave che gli investigatori della Polizia Stradale stanno ricostruendo in ogni dettaglio. I primi riscontri hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati del conducente di un furgone, dipendente di una ditta torinese, per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga dopo incidente. Come si è verificata la carambola sulla Torino-Aosta. Notizieaudaci.it Bimba di 2 mesi morta sull'A5, i testimoni: «La mamma era sotto choc, cercava Lucia, invocava aiuto». Cosa sappiamo sull'incidente - L'autopsia sul corpo della piccola Lucia sarà effettuata lunedì 15 dicembre. msn.com Lucia, la bimba di 2 mesi morta sulla A5. Il giallo della dinamica: il seggiolino sbalzato fuori e nessun'altra auto incidentata - Si tratta della bimba morta nella serata di sabato 6 dicembre intorno alle 20 in un ... msn.com LA PICCOLA TAPPA SEGRETA DI SANTA LUCIA Si racconta che, nella notte più luminosa dell’anno, quando il suo asinello scalpita impaziente e il cielo è pieno di stelle che sembrano sveglie apposta per lei, Santa Lucia faccia sempre… una piccola deviazi - facebook.com facebook © Notizieaudaci.it - La piccola Lucia morta sull’A5 a due mesi: indagato il conducente del furgone, tre i punti ancora oscuri