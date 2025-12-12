La perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi in realtà aiuta Sempio sostiene la difesa dell'indagato

La perizia sul DNA trovata sulle unghie di Chiara Poggi sta al centro di un dibattito legale. Mentre alcuni interpretano i risultati come una prova incriminante, la difesa di Andrea Sempio sostiene che la perizia sia stata condotta in modo obiettivo e che, invece, favorisca il suo cliente.

La difesa di Andrea Sempio precisa: "Noi concordiamo su tutti i punti della perizia super partes fatta per chiarire il DNA di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi". Poi svela quale sarà la loro strategia nella prossima udienza del 18 dicembre. Fanpage.it La perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi in realtà aiuta Sempio, sostiene la difesa dell’indagato La perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi in realtà aiuta Sempio, sostiene la difesa dell’indagato - La difesa di Andrea Sempio precisa: "Noi concordiamo su tutti i punti della perizia super partes fatta per chiarire il DNA di Andrea Sempio sulle ... fanpage.it Garlasco e la pistola fumante: il DNA su Chiara Poggi non è di Andrea Sempio (secondo la difesa) - La riunione della difesa di Sempio ha definito la strategia, contestando la perizia Albani e difendendo l’alibi dello scontrino di Vigevano. panorama.it "Abbiamo letto e analizzato la perizia: è un risultato probatorio, non una prova, è un indizio. Un esempio concreto: sotto le unghie di Chiara Poggi c'è del Dna compatibile con quello di Sempio. Poi scopriamo che queste unghie sono state conservate senza - facebook.com Facebook Garlasco, la perizia sul Dna: «Tracce sulle unghie di Chiara Poggi riconducibili a Sempio» X.com

Avvocato di Sempio sulla perizia del DNA sulle unghie di Chiara Poggi: “Dal punto di vista ...

Video Avvocato di Sempio sulla perizia del DNA sulle unghie di Chiara Poggi: “Dal punto di vista ... Video Avvocato di Sempio sulla perizia del DNA sulle unghie di Chiara Poggi: “Dal punto di vista ...