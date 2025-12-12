La perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi in realtà aiuta Sempio sostiene la difesa dell'indagato

La perizia sul DNA trovata sulle unghie di Chiara Poggi sta al centro di un dibattito legale. Mentre alcuni interpretano i risultati come una prova incriminante, la difesa di Andrea Sempio sostiene che la perizia sia stata condotta in modo obiettivo e che, invece, favorisca il suo cliente.

La difesa di Andrea Sempio precisa: "Noi concordiamo su tutti i punti della perizia super partes fatta per chiarire il DNA di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi". Poi svela quale sarà la loro strategia nella prossima udienza del 18 dicembre. Fanpage.it

