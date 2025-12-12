La parabola di Repubblica e la fine dell’ultima grande narrazione del giornalismo italiano

L’articolo analizza la parabola di Repubblica, simbolo dell’ultima grande narrazione del giornalismo italiano. Dopo cinquant’anni, gli eredi di Gianni Agnelli decidono di privarsi del quotidiano, segnando un cambiamento significativo nel panorama mediatico nazionale e riflettendo sulle trasformazioni e le sfide del giornalismo contemporaneo.

«L'Avvocato di panna montata» ha vinto. Cinquant'anni dopo la sprezzante definizione che gli cucì addosso Eugenio Scalfari, gli eredi di Gianni Agnelli si sbarazzano di Repubblica come si fa con un giocattolo rotto. Game over. La cessione di Gedi chiude una storia cominciata nel 1976, quando Scalfari fondava Repubblica e la sinistra che ambiva a cambiare il Paese vi ritrovava la sua nuova sintassi. La missione editoriale coincideva con quella politica, e il lettore sapeva sempre da che parte guardare. Nei suoi anni migliori, Repubblica una cosa l'aveva capita meglio di tutti: che un giornale non vive solo di idee, ma ha bisogno di antagonisti.