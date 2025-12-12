La palestra della scuola è realtà Investimento da 700mila euro | Impianto sicuro e più moderno

La palestra della scuola Gregorio da Tiferno a Trestina, recentemente rinnovata con un investimento di 700mila euro, è stata ufficialmente riaperta. Un nuovo impianto più sicuro e moderno, che coinvolge non solo gli studenti, ma anche l’intera comunità locale, rafforzando il ruolo di punto di incontro per sport e socialità.

La palestra della scuola Gregorio da Tiferno a Trestina è stata ufficialmente restituita ieri non solo ai 450 studenti della primaria e della secondaria, ma all'intera comunità della frazione, che ha sempre considerato l'impianto un punto di riferimento per lo sport e la socialità. L'inaugurazione dei lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e di messa in sicurezza della palestra, che serve il plesso dell'istituto comprensivo Alberto Burri, è stata salutata con entusiasmo da alunni, rappresentanti della pro loco, genitori, amministratori comunali e personale scolastico che si sono uniti per il taglio del nastro, segnando una pagina importante per la storia della frazione.