La pace non può essere mercanteggiata il monito dell’Arcidiocesi nella fiaccolata dell’Unicef

L’Arcidiocesi di Benevento rinnova il suo impegno per la pace attraverso una fiaccolata promossa dall’Unicef, sottolineando l’importanza di agire concretamente per costruire un futuro di serenità e solidarietà. Un messaggio forte e chiaro, ricordando che la pace non può essere negoziata, ma richiede sforzi continui e determinati.

Tempo di lettura: 2 minuti " Per la pace bisogna operare". Il vicario dell'Arcidiocesi di Benevento mons. Franco Iampietro ha lanciato quest'esortazione questo pomeriggio durante la fiaccolata per la pace organizzata dal Comitato Provinciale Unicef. Un corteo pacifico fino alla Cattedrale e un concerto di brani natalizi del Coro Azzurro Unicef e del Coro Frate Sole. Presenti questo pomeriggio anche il vice Prefetto Maria De Feo, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l'assessore comunale ai Servizi Sociali Carmen Coppola. Mons. Iampietro ha sottolineato: "Ognuno nel suo piccolo è chiamato a costruire un pezzetto di pace".