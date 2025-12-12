La nuova Lily King Cuore l’innamorato | amore colpa e desiderio

L’amore è sempre stato un tema centrale nell’arte e nella letteratura. In Cuore l’innamorato (Fazi), Lily King costruisce un romanzo che è allo stesso tempo una storia d’amore e una radiografia emotiva: la formazione sentimentale di tre ragazzi e il modo in cui l’amore può essere slancio, vincolo, potere, rifugio. Ne abbiamo parlato con l’autrice, ospite de Il piacere della lettura. Benvenuta. Qual è stata la scintilla che ha dato il via al romanzo? L’idea è arrivata nell’estate del 2022, mentre stavo scrivendo tutt’altro: un giallo politico. A un certo punto mi sono bloccata. Proprio in quei giorni Ann Patchett mi ha inviato il suo romanzo: Tom Lake. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

