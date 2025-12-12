La nuova lattazione inizia prima del parto | il segreto del successo nel periparto

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova lattazione inizia già nel periodo periparto, un momento cruciale per il successo della produzione di latte. L’Università Cattolica di Piacenza ha ospitato il convegno finale del Progetto di Grande Rilevanza Cina–MOST e Italia–MAECI, un’iniziativa che ha coinvolto le competenze delle università di Jilin e Piacenza per approfondire questa tematica.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza ha ospitato presso la “Residenza “Gasparini” il convegno finale del Progetto di Grande Rilevanza Cina – MOST e Italia – MAECI, un’iniziativa che ha unito le competenze dell’Università Cattolica (Italia) e dell’Università di Jilin (Cina) per. Ilpiacenza.it

