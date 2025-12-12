La nuova lattazione inizia prima del parto | il segreto del successo nel periparto

La nuova lattazione inizia già nel periodo periparto, un momento cruciale per il successo della produzione di latte. L’Università Cattolica di Piacenza ha ospitato il convegno finale del Progetto di Grande Rilevanza Cina–MOST e Italia–MAECI, un’iniziativa che ha coinvolto le competenze delle università di Jilin e Piacenza per approfondire questa tematica.

L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza ha ospitato presso la "Residenza "Gasparini" il convegno finale del Progetto di Grande Rilevanza Cina – MOST e Italia – MAECI, un'iniziativa che ha unito le competenze dell'Università Cattolica (Italia) e dell'Università di Jilin (Cina) per. Aggiornamenti dalla stalla Siamo circa a metà del periodo delle gravidanze e abbiamo gradualmente avviato la fase dell'asciutta. L'asciutta è la fase che precede i parti e permette alle capre di recuperare energie e prepararsi al meglio alla nuova lattazione.

