La nuova commissione paesaggio ha un presidente Intanto è scontro tra Scavuzzo e i pm

È stata insediata la nuova commissione paesaggio di Milano, recentemente rinnovata dopo lo scioglimento precedente a causa di indagini sull'urbanistica. Nel frattempo, si registra un acceso confronto tra l’assessore Scavuzzo e i pubblici ministeri, mentre la commissione assume il suo nuovo ruolo nel contesto di una fase di rinnovamento e tensioni politiche.

Si è insediata la nuova commissione milanese per il paesaggio, precedentemente azzerata in seguito alle inchieste sull'urbanistica. La prima seduta si è svolta il 27 novembre, dopo la nomina di qualche giorno prima; il 10 dicembre si è appreso dell'insediamento e dell'elezione del nuovo.

Nel corso della seduta del 27 novembre si è insediata la nuova Commissione comunale per il Paesaggio, nominata con mandato triennale, che ha già avviato l'esame delle prime pratiche.

Milano ha una nuova Commissione Paesaggio: chi sono gli 11 professionisti nominati - Il numero di membri della Commissione è passato da 15 a 11 dopo l'approvazione del nuovo Regolamento.

