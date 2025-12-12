La nuova commissione paesaggio ha un presidente Intanto è scontro tra Scavuzzo e i pm

È stata insediata la nuova commissione paesaggio di Milano, recentemente rinnovata dopo lo scioglimento precedente a causa di indagini sull'urbanistica. Nel frattempo, si registra un acceso confronto tra l’assessore Scavuzzo e i pubblici ministeri, mentre la commissione assume il suo nuovo ruolo nel contesto di una fase di rinnovamento e tensioni politiche.

Si è insediata la nuova commissione milanese per il paesaggio, precedentemente azzerata in seguito alle inchieste sull'urbanistica. La prima seduta si è svolta il 27 novembre, dopo la nomina di qualche giorno prima; il 10 dicembre si è appreso dell'insediamento e dell'elezione del nuovo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

