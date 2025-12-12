La notte dei doni non impacchettati e Santa Lucia con l’asinello | riti e tradizioni dall’Italia al Nord Europa

Il 13 dicembre segna un momento speciale di tradizioni e riti, dall’Italia al Nord Europa. In Italia, i bambini attendevano i doni di Santa Lucia, mentre nel Nord Europa le celebrazioni si animano con processioni di candele e canti, illuminando le lunghe notti invernali con momenti di speranza e condivisione.

Dall’Italia al Nord Europa, il 13 dicembre si apre con un senso condiviso di attesa e meraviglia: in molte città italiane i bambini si svegliano emozionati per i doni di Santa Lucia, mentre nei Paesi del Nord Europa la giornata si accende di luce grazie a processioni fra candele e canti corali, che trasformano il buio dell’inverno in un momento di festa condivisa. La notte tra il 12 e il 13 dicembre da secoli evoca la figura di Santa Lucia, martire cristiana. È una festa che attraversa l’Europa, mescolando devozione religiosa, tradizioni popolari e riti antichi legati ai giorni vicini al solstizio d’inverno e a una nuova promessa di luce. Quotidiano.net

