La Nobel per la Pace Machado ritira il premio | Presto tornerò a Caracas

Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, ha ritirato il riconoscimento a Oslo, promettendo di tornare presto a Caracas. La sua apparizione ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori venezuelani, che si erano radunati sotto il suo balcone per esprimere il loro sostegno e desiderio di libertà.

Alle due e mezzo dell’altra notte Maria Corina Machado – la cinquantottenne pasionaria del conservatorismo venezuelano – è finalmente apparsa a centinaia di connazionali che si erano assiepati sotto il balcone del Grand Hotel di Oslo e la invocavano a gran voce urlando "libertad". Aveva rinunciato per ragioni di sicurezza alla consegna del Nobel per la Pace, mandando la figlia a ritirare il premio, ma facendo filtrare quel che si sapeva anche se nessuno confermava ufficialmente: era già arrivata a Oslo dopo un viaggio avventuroso "e sostenuto dagli Stati Uniti" in barca fino a Cuaraçao e poi in volo verso l’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Nobel per la Pace. Machado ritira il premio: "Presto tornerò a Caracas"

Maria Corina Machado assente al Nobel per la Pace: il premio lo ritira la figlia

Video Maria Corina Machado assente al Nobel per la Pace: il premio lo ritira la figlia Video Maria Corina Machado assente al Nobel per la Pace: il premio lo ritira la figlia

Cerca Video Caricamento del Video...

Maria Corina Machado, premio Nobel per la Pace, ha risposto durante il punto stampa tenuto a Oslo a chi le chiedeva se fosse favorevole a un intervento americano - facebook.com Vai su Facebook

Il Nobel per la Pace Machado a Oslo: «Fiduciosa che il mio Paese tornerà libero» Vai su X

La Nobel per la Pace Machado ritira il premio: "Presto tornerò a Caracas" - L’anti Maduro arriva a Oslo dopo un viaggio avventuroso con l’aiuto degli Usa. Si legge su msn.com

Nobel per la Pace a Machado: la figlia ritira il premio a Oslo e legge il messaggio della madre - Maria Corina Machado non ha potuto ritirare il Premio Nobel per la Pace del 2025 a Oslo; la figlia Ana Corina Sosa ha ritirato il premio e letto il discorso della madre. Riporta tag24.it